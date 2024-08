Festiwal "I Sea You" Kołobrzeg 2024

Kołobrzeg, jedno z czterech polskich miast, które znalazły się w ścisłym finale rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, staje przed niezwykłą szansą. Aby celebrować tę prestiżową nominację, od 30 sierpnia do 1 września 2024 roku, miasto zaprasza na pierwszą edycję Festiwalu I Sea You.

Hasło „I SEA YOU” – którego fonetyczne brzmienie można przetłumaczyć zarówno jako „Widzę Cię”, jak i „Ja, morze, ty” - jest grą słów łączącą wrażliwość na piękno natury, w tym szczególnie nieodłącznie związanego z Kołobrzegiem morza, z uważnością na potrzeby mieszkańców i odwiedzających. Hasło już stało się podstawą do trwałej zmiany i rozszerzenia zakresu działania kultury nie tylko w sensie instytucjonalnym, ale także pobudzenia trzeciego sektora i aktywistów. Festiwal będący elementem planowanej regeneracji poprzez kulturę jest procesem wieloletnim i cyklicznym, nie zaś jednorazowym wydarzeniem.

Tegoroczna, pilotażowa edycja będzie działaniem opartym głównie o wydarzenia artystyczne i formy debat oraz warsztatów wypracowujących formułę festiwalu na następne lata. Kolejne edycje zaplanowane są na lata 2025-2029.

Program festiwalu został zaplanowany z myślą o wszystkich – od miłośników muzyki, przez entuzjastów sztuk wizualnych, po osoby poszukujące głębszych refleksji. W malowniczym otoczeniu dzielnicy uzdrowiskowej odbędą się koncerty, warsztaty artystyczne i literackie, projekcje filmowe oraz spotkania z twórcami, które wypełnią dni intensywną dawką sztuki.

W naszym projekcie wezmą udział wybitni przedstawiciele świata kultury, między innymi Manfred Eicher, twórca i główny producent monachijskiej wytwórni płytowej ECM, a także twórcy holenderskiego Festiwalu Oerol z wyspy Terscheling i zespół artystów z nim związanych oraz twórców teatru STRIJBOS &VAN RIJSVIJK, których spektakle będą częścią współpracy z artystami z Polski.

Festiwal rozpocznie się w piątek, 30 sierpnia, o godzinie 16:30 na scenie przy Plaży Centralnej, koncertem zespołu Rzepczyno. Następnie, o 17:45, w hali namiotowej odbędzie się pokaz filmu „DJ VIKA” oraz spotkanie z charyzmatyczną bohaterką dokumentu, Wirginią Szmyt. Wieczór zwieńczy o godzinie 19:00 koncert I SEA YOU ORCHESTRA w Regionalnym Centrum Kultury im. Z. Herberta, podczas którego usłyszymy m.in. premierowy utwór „Fluctus” Szymona Brzóski.

Występ będzie składał się z dwóch części. W pierwszej części będziemy mogli wysłuchać muzyki skomponowanej do spektakli tańca współczesnego (Passacaglia; Motus; In perpetuum; Venatus; Migrations). W drugiej usłyszymy zamówienie kompozytorskie “Fluctus“ na kwintet fortepianowy. Charakterystyczny ekspresjonizm krótkich form, w tym premierowego utworu „Fluctus”, powstałego specjalnie na tą okazję, zaprowadzi słuchaczy w gąszcz wieczornych refleksji i zachęci do poznawania muzyki polskich kompozytorów.

Dzień zakończy się dynamicznym Silent Disco z DJ Viką i zaproszonymi DJ-ami na Plaży Centralnej o godzinie 20:00.

Sobotni program rozpocznie się o 14:00 koncertem 1x1 Silent Piano Barbary Drazkov na Plaży Centralnej. Autorski projekt „Present from the Artist” to cichy performans słuchawkowy wykonywany w miejscach publicznych. Pianistka gra na pianinie elektronicznym, do którego podłączone są 2 zestawy słuchawek - jeden dla niej, drugi dla potencjalnego słuchacza. W repertuarze muzyka Szymona Brzóski z albumu MURMUR.

Następnie, o 16:00, w hali namiotowej odbędzie się I SEA YOU TALK – panel dyskusyjny, prowadzony przez Jacka Żakowskiego, z udziałem takich osobistości jak Manfred Eicher, Jana Schostak, Alek Nowak, Tomasz Wasilewski i Kees Lesuis. Kolejne godziny wypełnią koncerty zespołów Tuleje i Lion & Bakuba. Sobotni wieczór zakończy się o 20:30 w Bazylice Konkatedralnej koncertem „From My Home” – Baltic Music Collection, prezentującym dzieła takich mistrzów jak Mikołaj Piotr Górecki, Max Richter, Arvo Pärt i Pēteris Vasks.

Niedziela będzie dniem poświęconym lokalnym artystom. O 14:00 na placu przy Pomniku Zaślubin pojawią się Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów, Zespół MEWA oraz Grupa Kołobrzeg. Festiwal zakończy się spektaklem „Signal-in-Kołobrzeg” w wykonaniu Strijbos & Van Rijswijk na Plaży Centralnej o godzinie 20:00.

Uwaga: Program może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od organizatora. Aby wypożyczyć słuchawki na Silent Disco, należy posiadać plastikowy dokument tożsamości lub wpłacić 200 PLN jako zastaw.

Program festiwalu