W dniach 13-15 września odbędzie się jubileuszowa 20. edycja festiwalu. W tym roku na scenie Skrzyżowania Kultur wystąpią artyści z Korei, Wysp Zielonego Przylądka, Algierii, Mali, Angoli czy Włoch, przybliżając zgromadzonej widowni tradycyjną muzykę oraz kulturę ich ojczystych krajów. Kto tym razem wystąpi w Warszawie? Oumou Sangaré, Elida Almeida, Bonga, Duk-soo Kim and Ensemble Sinawi, a także zespoły LEMMA i Suonno D’Ajere.

Festiwal Skrzyżowanie Kultur od 20 lat prezentuje najciekawsze zjawiska artystyczne z dalekich i bliskich kultur świata. To podróż przez poznawanie nowych instrumentów, innych kanonów piękna, rytmów i barw dźwięku. Nauka wrażliwości i zrozumienia przejawów sztuki opartych na innych zasadach niż te, do których zostaliśmy przyzwyczajeni. W tym roku po raz 20-ty zabierzemy mieszkańców Warszawy karawaną kultur na nowe muzyczne lądy Azji, Afryki czy Europy. Jubileuszowa edycja już we wrześniu - mówi Dyrektorka Festiwalu, prof. dr hab. Maria Pomianowska.

Tegoroczna edycja odbędzie się w Teatrze Dramatycznym w Warszawie i rozpocznie się 13 września. Koncertem otwarcia będzie występ Elidy Almeidy, którą odkrył sam José da Silva, producent legendarnej Cesárii Évory. Batuku, funaná, czy tabanka, to tylko nieliczne z wpływów, którymi przesączona jest muzyka tej artystki. Jej aksamitny głos, osobowość sceniczna i ognisty temperament to połączenie, którego owocem jest nieokiełznana radość życia, jaką emanuje jej muzyka. Sama komponuje i pisze teksty. Mówi, że jej największą inspiracja jest życie, otaczający ją ludzie, a wyśpiewując codzienność realiów, w których się wychowała zwraca uwagę na wrażliwe kwestie społeczne, edukuje, przynosi nadzieję.

Tego samego dnia na scenie wystąpi Duk-soo Kim and Ensemble Sinawi. Artyści wykorzystują melodie zapożyczone z Sanjo, szamańskiej muzyki rytualnej i Pansori, które są wplecione w sinawi – dzieło, które wyśpiewuje niedostatek czasów. Muzyka zawiera elegancję i głębię koreańskiej muzyki tradycyjnej, która jednocześnie występuje w dialogu z nastrojami współczesnych słuchaczy. Duk-soo Kim jest jedną z czołowych postaci koreańskiej tradycyjnej sztuki wykonawczej, a także pionierem nowych osiągnięć w technice gry na Janggu (dwugłowym bębnie).

Drugiego dnia festiwalu - w sobotę 14 września - wystąpi Suonno d'Ajere. Nazwa zespołu oznacza „wczorajszy sen”, jednak jego członkowie każdym dźwiękiem udowadniają, że to sen, który doskonałością tradycji inspiruje teraźniejszość. To muzyczne trio to esencja współczesnego Neapolu, doprawiona nutką aromatu przeszłości. Ich dobór instrumentów muzycznych nawiązuje do popularnych zespołów Posteggia z początków XIX wieku, muzyków ulicznych i barowych, uwielbianych przez szeroki przekrój społeczeństwa. Jednak styl Suonno d’Ajere jest bardziej wyrafinowany. Rezultatem jest ekstrawaganckie połączenie tradycji i klasycznej elegancji, które zawsze było kamieniem węgielnym muzyki neapolitańskiej.

Na drugim koncercie wystąpi Bonga Kwenda, znany lepiej jako Bonga. To wokalista i autor tekstów piosenek afrykańskiego nurtu muzyki – Semby. Artysta wychowywał się w Angoli w latach 40. i jak sam opowiada, otrzymał trzy rodzaje edukacji. Pierwsza, w jego ocenie najgorsza, w szkole kolonialnej zdominowanej przez kościół katolicki. Druga, ta na ulicy, zdecydowanie wyostrzyła jego zaradność. Trzecia, najwspanialsza dla Bongi, to ta na dziedzińcu jego rodzinnego domu, gdzie ukształtował swoje sumienie polityczne, społeczne, skłonność do buntu i czułość. Na najnowszej płycie „Kintal da Banda” Bonga zaprasza na ten właśnie dziedziniec wspólnoty, pełen kolorów, zapachów, smaków, gdzie spotykają się dziadkowie, wujowie, kuzyni, sąsiedzi, dzieląc się posiłkami i sembą – rdzenną muzyką tego kraju.

Niedzielny wieczór - 14 września - należeć będzie do zespołu Lemma. Nazwa wywodzi się z języka przodków algierskiego regionu Soura i wyraża istotę wspólnoty, zgromadzenia, spotkania ludzi, których codzienność stoi w obliczu zagrożenia jakie nieść może ze sobą rozproszenie. Rytm, głos i dłonie, to podstawowe, a jednocześnie najważniejsze elementy tego projektu. Jego siłą jest potęga kompozycji, która wybrzmiewa mnogością gatunków muzycznych. Śpiewają teksty zapożyczone z mistycznych dzieł i poezji malhûn, która porusza tematy religijne inspirowane pobożnością bractw mistycznych. Ich gra na instrumentach perkusyjnych przywołuje na myśl zarówno hidûss jak i hadrę, czyli zbiorowy rytuał wykonywany przez zakony sufickie.

Na koniec trzeciego dnia i całego festiwalu wystąpi Oumou Sangaré - afrykańska diwa, supergwiazda i podziwiana ikona feministyczna. Malijska piosenkarka jest niezwykle charyzmatyczna. Na scenie nosi oszałamiające kolorowe suknie w tradycyjnym stylu, do tego sznury korali i wysokie szpilki, które zrzuca podczas koncertów. Jej muzyka nawiązuje do tradycyjnych tańców Mali, śpiewanych przy akompaniamencie instrumentów wykonanych z tykwy – Shekere. Nazywana jest czasem „Śpiewającym ptakiem Wassoulou” – historycznego regionu nad rzeką Niger. Występowała wspólnie z wieloma znanymi artystami, m.in. z Tracy Chapman, Femi Kuti, czy Alicią Keys. Jej utwory samplowała też sama Beyoncé. Wzięła udział w projekcie Imagine autorstwa Herbiego Hancocka. Teksty jej utworów często zawierają rewolucyjne przesłania na temat praw kobiet, tradycji i biedy. Kobiecy żywioł, energia, widowisko artystyczne na najwyższym poziomie, do tego z głębokim przesłaniem – tego doświadczymy na finał festiwalu.

