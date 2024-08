MALTA FESTIVAL 2024

Anohni zaśpiewa, Tim Robbins wyreżyseruje, Orhan Pamuk opowie. Tegoroczna Malta zapowiada się równie barwnie, co fascynująco. Festiwal, w nowej odsłonie, odbędzie się w Poznaniu między 7 a 15 września.

Malta to wiele wydarzeń ułożonych niczym misterne puzzle, w którym wszystkie elementy choć na pierwszy rzut oka odległe, pasują do siebie idealnie, tworzą fascynujący społeczno-kulturowy pejzaż. Poznański festiwal to muzyka, teatr, sztuki wizualne, spotkania i rozmowy z artystami.

Hałaśliwy wodewil Robbinsa

Jednym z gości Malty będzie ceniony amerykański aktor, wyróżniony Oscarem za rolę w „Rzece tajemnic”, Tim Robbins. Aktor do Polski przyjedzie po raz pierwszy, by w Poznaniu pokazać swój, łączący głęboko humanistyczny klasyczny grecki teatr i hałaśliwy wodewil, spektakl “Do góry nogami”. I choć sam Robbins w przedstawieniu nie występuje, to jest odpowiedzialny za reżyserię, scenariusz i muzykę.

Nad coraz bardziej niepewnym ludzkim losem pochylą się też Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte i Rugile Barzdziukaite. Ich misternie skonstruowana z opowieści, monologów wewnętrznych, snów i przemyśleń wielogodzinna opera „Sun&Sea” powstała, jako reakcja na zmiany klimatyczne. O relacje człowieka z naturą zapytają też Anne Teresa De Keersmaeker i Radouan Mrizigii, którzy przyjeżdżają, by zaprezentować spektakl „Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione” (pol. „Spór między harmonią a wyobraźnią”) zainspirowany „Czterema porami roku” Vivaldiego.

Apel do sumień i pierwszy rave

Na festiwalu pojawi się też turecki pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla za rok 2006, Orhan Pamuk. W rozmowie z Michałem Nogasiem pisarz opowie o swojej twórczości, a widzowie Malty będą mogli też obejrzeć operę „Ja, Şeküre” Aleksandra Nowaka, dla której punktem wyjścia była powieść Pamuka „Nazywam się Czerwień”.

Tak, jak Nowak zainspirował się twórczością Pamuka, tak Krzysztof Warlikowski sięgnął po dzieła J.M. Coetzeego, południowoafrykańskiego i australijskiego pisarza, dwukrotnego laureata nagrody Bookera. Na Malcie widzowie będą mieli szansę obejrzeć „Elizabeth Costello. Siedem wykładów i pięć bajek z morałem”, czyli spektakl zrealizowany w Nowym Teatrze, a goszczący na scenach europejskich. W telegraficznym skrócie „Siedem wykładów i pięć bajek z morałem” to rozprawa o kwestiach filozoficznych, ekologicznych, społecznych i egzystencjalnych, apel do sumień w sprawie losu zwierząt, nierówności społecznych i wykluczenia osób starszych czy kalekich.

Kwestie międzypokoleniowe podejmie natomiast, na taneczną nutę, „Dotyk za Dotyk. Dansing.”, czyli potańcówka w teatralnej przestrzeni, zabawa w refleksach dyskotekowej kuli. O acid techno, drum’n’bassie, jungle i punku, które na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych przetoczyły się z impetem przez Łódź, opowie z kolei „Mój pierwszy rave” Agnieszki Jakimiak i Mateusza Atmana.

Czarodziejka Anohni

Jedną z najjaśniejszych gwiazd tegorocznej Malty będzie Anohni wraz z zespołem The Johnsons. Anohni to jedna z najbardziej czarujących, baśniowych niemal postaci współczesnej muzyki. Artystka, która potrafi przeczarować pop, soul, elektronikę, brzmienia alternatywne na swój własny, natychmiastowo rozpoznawalny język słów i nut. Podczas Malty publiczność będzie miała szansę posłuchać najnowszych nagrań Anohni and The Johnsons pochodzących z zeszłorocznej, doskonałej (proszę zerknąć na międzynarodowe podsumowania płytowe 2023 roku) płyty „My Back Was a Bridge for You to Cross”.

W muzycznym, programie Malty są też inne atrakcje. Na plenerowym koncercie nad Jeziorem Maltańskim wystąpi austriacki didżej, producent, kompozytor, mistrz electro-swingu Marcus Füreder, doskonale znany polskiej publiczności, jako Parov Stelar. Rodzime podwórko z wielkim rozmachem reprezentować będzie natomiast L.U.C. i jego Rebel Babel Film Orchestra. Wspólnie z gośćmi, Kayah i Kwiatem Jabłoni wykonają muzykę do „Chłopów”, muzykę, w której tradycja, m.in. za sprawą takich instrumentów jak fidel płocka czy lira korbowa, łączy się z nowoczesnością. Wystąpią też londyńczycy Kerala Dust, sprawnie przeplatający psychodelię, blues z elektroniką. A skoro już o elektronice mowa, to wieczorami Malty zawładną doskonali didżeje, od kanadyjskiego weterana electro Tigi, przez mroczną paryżankę u.r.trax, po znaną choćby z anteny BBC6, kipiącą energią Jamz Supernovę.

Wiedźmy przeciwko dyskryminacjom i nierównościom

Na Maltę wpadną też wiedźmy. „Wspólnie z Kulczyk Foundation sprzeciwiamy się dyskryminacjom i nierównościom dotykającym kobiety na całym świecie” mówi mecenaska festiwalu, Dominika Kulczyk. I to właśnie im poświęcony będzie specjalny program, w skład którego wejdą m.in. występ, prowadzonego przez Ewę Łowżył, Chóru Czarownic, pokaz dwóch odcinków serialu „Soul Sisters. Przebudzenie”, warsztaty oraz wystawa „Odplatanie” Krystyny Piotrowskiej.

Z kolei w ramach inicjatywy Sestry (sestry.eu), czyli internetowego magazynu, którego misją jest wsparcie ukraińskich kobiet na całym świecie, na Malcie pokazane zostaną intymne, poruszające spektakle. Zobaczyć będzie można m.in. „Zamknięte pokoje”, w reż. Marii Bruni, przedstawienie, w którym dosłowność i metafora płynnie splatają się ze sobą, „Kasandrę”, interpretację dramatu o tej samej nazwie napisanego ponad 100 lat temu przez Łesię Ukrainkę, wybitną ukraińską poetkę, pisarkę i krytyczkę literacką czy „Syndrom Hamleta” dokument wyreżyserowany przez Elwirę Niewierę oraz Piotra Rosołowskiego przedstawiający kilkoro młodych ludzi, którzy muszą się zmagać z wojenną rzeczywistością.

Szczegółowy program oraz ceny biletów