Nagroda dla Piotra Pytlakowskiego

Miło nam poinformować, że nasz autor Piotr Pytlakowski został głównym laureatem 27. edycji Nagrody im. Jana Długosza za książkę „Strefa niepamięci” (Wydawnictwo Agora). W laudacji prof. Dominika Dudek zwróciła uwagę, że to książka, która „zmusza do myślenia, wywołuje silne emocje. Pokazuje, że przeszłość splata się z teraźniejszością i tak jak w psychologii człowieka to, co pozornie zapomniane, wyrzucone ze świadomości, ma kolosalny wpływ na aktualne decyzje i wybory”. I dodała: „Autor udowadnia, że jest jednym z najwybitniejszych polskich reporterów, łączącym kunszt z wrażliwością i dążeniem do prawdy”.

Nagroda im. Jana Długosza przyznawana jest dorocznie z okazji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Wyróżnioną książkę mogą Państwo zamówić w naszym sklepie internetowym.