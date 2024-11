Trump w bibliotece

Wróciliśmy do Elbląga. 13 listopada, po kilku latach przerwy, Salon POLITYKI znów zawitał w gościnne mury Biblioteki Elbląskiej.

Na miejscu przywitał nas dobry duch tej 423-letniej instytucji, dyrektor Jacek Nowiński. Z Warszawy zabraliśmy silną ekipę, którą kierował redaktor naczelny Jerzy Baczyński. Gotycka sala główna biblioteki – niegdyś kościół św. Ducha – zapełniła się do tego stopnia, że trudno było się przedrzeć na podium. Po kilku słowach przywitania ze strony dyrektora Nowińskiego mikrofon przejął redaktor Baczyński i wprowadził wszystkich w adekwatny, można by rzec: gotycki, nastrój – w końcu tematem spotkania były losy świata i Polski po zwycięstwie Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich.

Dyskusję na ten temat poprowadził szef działu zagranicznego POLITYKI Łukasz Wójcik, a z jego pytaniami musiało się mierzyć dwóch ekspertów znanych z łamów naszego tygodnika: Mariusz Zawadzki, były dziennikarz „Gazety Wyborczej” i wieloletni korespondent w Waszyngtonie, oraz Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityki Insight. Wójcik zakreślił ramy dyskusji, definiując trzy obszary zainteresowań Trumpa: deportację, deglobalizację i dekapitację (czyli odwet). A potem się zaczęło: jak czytać pierwsze nominacje prezydenta elekta USA, w czym „drugi Trump” będzie się różnił od „pierwszego”, jaką będzie prowadził politykę zagraniczną.

Potem nasi eksperci weszli w swoje specjalizacje. Zawadzki opowiadał o społecznych zmianach, które wyniosły Trumpa do sukcesu, oraz o tym, czy z jego zwycięstwa ucieszy się premier Izraela Beniamin Netanjahu, i szerzej – co „drugi Trump” będzie oznaczać dla całego Bliskiego Wschodu. Świerczyński skupił się na globalnym bezpieczeństwie, przyszłości NATO i przede wszystkim na tym, co zwycięstwo Trumpa oznacza dla Ukrainy. Finał dyskusji dotyczył przyszłości relacji amerykańsko-polskich. W podsumowaniu całego spotkania red. Baczyński mówił m.in. o wpływie wyniku amerykańskich wyborów na polską politykę wewnętrzną, a w szczególności na zbliżające się wybory prezydenckie. Wskazywał również na głębsze znaczenie zwycięstwa Trumpa – dla demokracji w ogóle, dla moralności w polityce.

Na koniec były jeszcze pytania z widowni, podziękowania, okazja do rozmów kuluarowych i zapowiedź, że niedługo wrócimy. Kolejny Salon POLITYKI w Elblągu już 13 grudnia – gośćmi biblioteki będą prof. Mirosław Pęczak i muzyk Kuba Sienkiewicz. Zapraszamy!