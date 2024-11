Pulsar zaprasza do Katowic

7 i 8 grudnia widzimy się na 8. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice.

Ile to będzie 3+2+12? Traktując rzecz matematycznie, odpowiedź brzmi: 17. Jeśli jednak chodzi o pulsar – szczególnie kiedy rok ma się ku końcowi – nie wszystko jest takie, jakie się na pierwszy rzut oka wydaje. W tym przypadku rozwiązaniem jest nie liczba, a garść informacji.

Trzy, bo trzeci już raz nasza redakcja przenosi się do Katowic. Dwa, bo ta przygoda będzie trwała w sobotę i niedzielę, 7 i 8 grudnia. A 12, bo tyle zaplanowaliśmy spotkań ze znakomitymi naukowcami i pozostającymi z nami w związku partnerskim dziennikarzami naukowymi. Bohaterami naszych rozmów będą m.in. intrygujący turboSłowianie (Kamil Janicki, popularyzator polskiej historii i pisarz), sprytne nanoboty (Tomasz Roman Tarnawski z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie), rządzące człowiekiem bakterie (Agata Starosta z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN), miejskie ścieżki pożądania (Marcin Skrzypek z Forum Kultury Przestrzeni w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”), wartościowa ciemność (Piotr Nawalkowski, prezes stowarzyszenia Polaris) i marzące o kosmicznych podróżach bladawce (Agnieszka Skorupa z Uniwersytetu Śląskiego). Słowem od przeszłości do przyszłości, od wnętrza do otoczenia i z ziemi w przestworza będziemy wędrować na „Scenie pulsar” podczas 8. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice. Do tej podróży serdecznie wszystkich zapraszamy.

Szczegółowy program: slaskifestiwalnauki.pl oraz projektpulsar.pl