MFF WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie

Filmy docenione na największych festiwalach, produkcje niezależnych twórców i krótkie metraże, obrazy sprzed lat i premiery wyczekiwanych od dawna tytułów - w sumie ponad 50 filmów dokumentalnych zobaczymy podczas tegorocznej odsłony Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie.

Festiwal rusza 22 listopada. Do 1 grudnia filmy będzie można oglądać w warszawskich kinach Muranów, Kinoteka i KINOMUZEUM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz na platformie mojeekino.pl.

2 grudnia bezpłatna kolekcja specjalna wybranych najlepszych filmów z ostatnich lat trafi na player.pl.

O nagrody w konkursach Głównym i Zielonym walczyć będzie kilkanaście niezwykłych dokumentów. Wśród nich m.in.:

„Przechwycone” (reż. Oksana Karpovych) – nowatorskie ujęcie wojny w Ukrainie (premiera na Berlinale 2024)

nowy film amerykańskiego mistrza Errola Morrisa, poświęcony amerykańskiemu kryzysowi migracyjnemu: „Rozdzieleni” (premiera na tegorocznym festiwalu w Wenecji)

kontynuacja Oscarowego hitu sprzed dekady („Marsz pingwinów”) – czyli „Antarktyda wzywa” w reż. Luca Jacqueta – wizualny majstersztyk ukazujący niezrównane piękno antarktycznej przyrody zagrożonej przez globalne ocieplenie.

„Młodość (Powrót do domu)” Wang Binga, najsłynniejsze obecnie chińskiego autora dokumentu, którego niepowtarzalny styl znalazł uznanie krytyki na całym świecie

„Peaches Goes Bananas” w reżyserii Marie Rosier – portret feministycznej ikony elektro-punka.

hipnotyczny brazylijski obraz „Niebo spadło na ziemię” – obfitujący w transowe rytuały zapis zmagań amazońskich szamanów z drapieżną cywilizacją białego człowieka (premiera na tegorocznym festiwalu w Cannes).

Poza konkursem pojawi się palestyński kandydat do Oscara – „Strefa zero’ / “From Ground Zero” – kolektywny, hybrydowy obraz ukazujący od wewnątrz sytuację w Strefie Gazy (premiera na Toronto International Film Festival).

Z kolei w nowej sekcji konkursowej - Nowe Filmy Polskie - znalazły się m.in. „To uczucie” Alexa Baczyńskiego-Jenkinsa, czyli ujmujący szczerością portret queerowej Warszawy, najnowszy film Joanny Janikowskiej „Towarzysze” o lewicowych aktywistach w Bolonii, „Drzewa milczą” Agnieszki Zwiefki – poruszający obraz kryzysu na granicy oczami uratowanej z lasu rodziny oraz „Być jak Mikołaj” – intymny portret ojca i syna przechodzącego tranzycję.

Rumunia na WATCH DOCS

Przez ostatnie 10 lat obserwujemy falę zainteresowania rumuńskim kinem. Podczas tegorocznej edycji festiwalu WATCH DOCS będzie można zobaczyć zestaw rumuńskich dokumentów wielkiego formatu - w tym kilka archiwalnych pozycji oraz, premierowo, nowe dzieło Radu Jude „Osiem pocztówek z Utopii”. Tym razem jeden z najwybitniejszych współczesnych rumuńskich twórców z przymrużeniem oka przygląda się latom 90. i okresowi transformacji opowiedzianemu poprzez… telewizyjne reklamy.

Ramona S. Diaz z Nagrodą im. Marka Nowickiego

Nagrodę im. Marka Nowickiego za szczególne osiągnięcia w ukazywaniu praw człowieka w filmie otrzyma w tym roku amerykańska reżyserka filipińskiego pochodzenia Ramona S. Diaz, która przyjedzie w listopadzie do Warszawy i spotka się z publicznością.

Maciej Nowicki, założyciel i wieloletni dyrektor WATCH DOCS, a obecnie prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka uzasadnia: „Ramona S. Diaz już od ćwierćwiecza przybliża światowej publiczności historię i teraźniejszość swojej ojczyzny. Niezależnie od tego, czy cofa się do mrocznych czasów dyktatury Ferdinanda Marcosa („Imelda. Żona dyktatora”), zanurza w dynamiczny mikrokosmos przepełnionego szpitala (nagrodzona na Festiwalu Sundance „Matczyzna”), czy odsłania kulisy spektakularnej kampanii prezydenckiej („Nowe rozdanie”), jej filmy zawsze dostarczają wrażeń: kipią emocjami i pulsują tropikalnymi kolorami.

Jak co roku program filmowy WATCH DOCS dopełnią wydarzenia towarzyszące: spotkania z twórcami, rozmowy z ekspertami, Silent Psisko, koncert zespołu Rysy, oraz – po raz pierwszy – sekcja doświadczeń VR Światy rozszerzone w TR Warszawa.

Więcej informacji / Program

Organizator MFF WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Współfinansowanie: Miasto stołeczne Warszawa, Unia Europejska (Kreatywna Europa – MEDIA), Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ambasada Królestwa Niderlandów, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki, USAID, Dexis, Open Society Foundations