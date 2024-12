Zdarzyło się

Zaglądamy do archiwum POLITYKI.

40 lat temu opublikowaliśmy pierwszy „Koszyk POLITYKI” (52/84), do którego później cyklicznie wracaliśmy. Przeciętne wynagrodzenie w tym czasie wynosiło 16 838 zł miesięcznie; „milionerami” zostaliśmy dekadę później – w 1994 r., kiedy zarabialiśmy zawrotne 5 328 000 zł. Wszystko to oczywiście w tzw. starej walucie, wywindowanej niebotycznie przez inflację przełomu lat 80. i 90. Młodszym czytelnikom przypominamy, że 1 stycznia 2025 r. minie równo 30 lat, odkąd „nowe pieniądze” zastąpiły stare, a my zaczęliśmy od dotychczasowych kwot odejmować cztery zera. Z pieniędzmi sprzed denominacji ostatecznie pożegnaliśmy się dopiero z końcem 2010 r. – to wówczas stare banknoty i monety przestały podlegać wymianie. Dziś mają wartość kolekcjonerską.