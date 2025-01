Szpila dla Kozy

Z dumą odnotowujemy, że współpracujący z POLITYKĄ rysownik Jan Koza został laureatem Szpili Satyrykonu 2024. Wyróżnienie to jest przyznawane twórcom cechującym się „otwartym umysłem, poczuciem humoru, dystansem do siebie i otaczającego świata, podejmującym działania poruszające intelekt społeczny oraz chodzącym pod prąd fasadowej poprawności i wątpliwej normalności”. Janek Koza – jak uzasadniał Krzysztof Skiba, jeden z jurorów – „Został wyróżniony za najbrzydsze rysunki w najśmieszniejszych komiksach. To rysownik, który niby pogodnym nastrojem rozbija bank samozadowolenia i gnuśności polskiego nabzdyczonego balona”. Szpile Satyrykonu zostały przyznane podczas otwarcia pokonkursowej wystawy Satyrykon 2024 w Muzeum Karykatury w Warszawie (ul. Kozia 11). Wystawa będzie czynna do 2 marca.