„Iluzje wszechwładzy. Architektura i codzienność pod okupacją niemiecką”. Nowa wystawa w CK Zamek

Od 18 października w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu będzie można zobaczyć nową wystawę czasową „Iluzje wszechwładzy”, która opowiada o niemieckiej okupacji w Warthegau (Kraju Warty).

Centrum Kultury ZAMEK nie bez powodu podejmuje temat konsekwencji okupacji niemieckiej – siedziba instytucji, dawny Zamek Cesarski, został przebudowany w czasie wojny zgodnie z wytycznymi władz nazistowskich. To w Zamku rezydował namiestnik Rzeszy Arthur Greiser, który realizował plany stworzenia wzorcowego okręgu, mającego być przykładem dla kolejnych podbitych terenów. Wnętrza Zamku, który miał stać się jedną z siedzib Adolfa Hitlera, odzwierciedlają dążenia okupantów do totalnej kontroli nad opanowanym terenem. Opowieść na ten temat rozpoczyna się w Sali Wystaw i prowadzi poprzez pokoje historyczne, by zakończyć się współczesną wypowiedzią artystyczną w Sali Kominkowej.

Ślady okupacji w architekturze i przedmiotach codziennego użytku

Wystawę otwiera symboliczne zestawienie zniszczonych przez Niemców budynków z nazistowską mapą Warthegau – Kraju Warty, którego stolicą był Poznań. Ekspozycja prezentuje liczne obiekty – plany, fotografie, mapy, dzieła sztuki oraz przedmioty codziennego użytku, które przedstawiają okupację z perspektywy zarówno władz, jak i lokalnej ludności: polskiej, żydowskiej, niemieckiej.

– Zależało mi na tym, by okupacyjną rzeczywistość ilustrowały na wystawie obiekty historyczne reprezentujące okupowanych i okupantów, żyjących zarazem obok siebie i w oddzieleniu. Udało nam się pozyskać eksponaty zarówno z polskich muzeów, jak i instytucji niemieckich i austriackich, ale też z archiwów oraz zbiorów prywatnych. To niepowtarzalna szansa, by zobaczyć je we wnętrzach Zamku, które są również znaczącym kontekstem mojej narracji – opowiada Aleksandra Paradowska, kuratorka wystawy.

Integralną częścią ekspozycji jest wykonana specjalnie na wystawę instalacja artystyczna Izy Tarasewicz, stworzona w przestrzeni planowanego gabinetu Hitlera. Praca stanowi wieloznaczny komentarz do historii, zarówno tej dawnej, jak i piszącej się aktualnie.

Ważna refleksja nad historią

Wystawa „Iluzje wszechwładzy” to historyczna i artystyczna ekspozycja, która ma skłaniać do głębokiej refleksji nad skutkami okupacji, sposobami zawładnięcia codziennością i znaczeniem przemocy w historii wielu narodów. Jest to próba pokazania śladów i mechanizmów władzy, stosowania represji, zniewolenia i propagandy, które podczas II wojny światowej przyniosły milionom ludzi cierpienie i śmierć.

– Świat, w którym dzisiaj żyjemy, zdaje się zapominać o tragicznych doświadczeniach II wojny światowej. Na naszych oczach powracają ‒ autorytaryzmy, imperialne ambicje, podziały, nietolerancja, ekstremizmy, radykalizacje nastrojów nacjonalistycznych, przywołując mroczne skojarzenia. Okazuje się, że totalitaryzm może pojawić się w każdym narodzie i czasie, ale powinien budzić w nas niezgodę na powtarzanie bolesnych doświadczeń. Wystawą skłaniamy do refleksji nie tylko nad przeszłością, ale również zachęcamy do przemyśleń nad aktualną sytuacją konfliktów, propagandy i iluzji wszechwładzy, które niszczą życie ludzi w różnych częściach świata – mówi dyrektorka Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Anna Hryniewiecka.