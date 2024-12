Świąteczna kolekcja kultowych modeli Tissot

Tissot, szwajcarski producent najwyższej jakości zegarków, przygotował dla swoich klientów na Święta wyjątkową ofertę.

Najnowszy Tissot PRX z kopertą w rozmiarze 25mm to doskonałe połączenie stylu lat 70-tych i wyrafinowanego designu. Estetyka modern-vintage sprawia, że model ten będzie idealnym wyborem dla świadomych najnowszych trendów kobiet. Zegarki z tej linii dostępne są aż w pięciu wariantach.

Tissot Gentleman z 80-godzinną rezerwą chodu wyróżnia się chłodnym, lodowym odcieniem tarczy – perfekcyjnie wpisującym się w zimowy klimat. Ten klasyczny i elegancki zegarek to idealny wybór dla wielbicieli stylu i dbałości o detale.

Tissot Seastar w ponadczasowej czerni to z kolei ciekawa propozycja dla miłośników sportów wodnych. Wysoka wodoszczelność do 30 barów oraz solidna konstrukcja czynią z niego model gotowy na każde wyzwanie – zarówno na wodzie, jak i na lądzie.

To jedynie przedsmak świątecznej oferty marki. Po więcej inspiracji marka Tissot zaprasza do niedawno otwartego butiku w Złotych Tarasach.

www.tissotwatches.com

Za każdym zegarkiem Tissot kryją się lata dążenia do doskonałości – pielęgnowanej i przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Właśnie dlatego zegarek Tissot to nie tylko idealny prezent – to ukłon w stronę najwyższej jakości.

Materiał przygotowany przez Tissot.