Podaruj teatr na święta!

Zbliżające się Mikołajki, Boże Narodzenie i Nowy Rok to wyjątkowy czas, kiedy szukamy prezentów, które sprawią radość naszym bliskim. W tym roku warto postawić na coś naprawdę wyjątkowego – bilety do teatru.

Teatr Polonia i OCH-Teatr przygotowały świąteczną ofertę, która z pewnością przypadnie do gustu zarówno miłośnikom kultury, jak i tym, którzy dopiero odkrywają uroki teatralnych spektakli.

W ramach świątecznej oferty można zakupić bilety dla dwojga, karnety oraz bilety otwarte. Wszystkie pozwalają obdarowanemu na samodzielne wybranie spektaklu oraz dogodnego terminu w ciągu sześciu miesięcy. To doskonały sposób, aby podarować wyjątkowe chwile bez ryzyka nietrafionego prezentu.

Wszystkie vouchery zakupione do 24 grudnia będą pakowane w eleganckie, metaliczne koperty w świątecznych kolorach – złotym i czerwonym.

Vouchery można nabyć zarówno w kasach Teatru Polonia i OCH-Teatru, jak i w sklepie internetowym teatrów.

Podarowanie teatru to coś więcej niż zwykły prezent – to zaproszenie do przeżycia niezwykłych emocji, które na długo pozostaną w pamięci.

Materiał przygotowany przez Fundację Krystyny Jandy na Rzecz Kultury.