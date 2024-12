Sonos dla miłośników dobrych dźwięków

W tym roku marka Sonos wprowadza nowości dopasowane do różnych potrzeb.

Sonos Ace to pierwsze słuchawki marki, łączące jakość dźwięku z zaawansowaną technologią. Oferują Bluetooth, ANC, dźwięk Dolby Atmos oraz dynamiczne śledzenie ruchu głowy. Wytrzymują 30 godzin na jednym ładowaniu, a 3 minuty ładowania zapewniają 3 godziny odtwarzania. Komfort zwiększa lekka konstrukcja z pianką memory i wegańską skórą.

Soundbar Sonos Arc Ultra to najbardziej zaawansowany model marki, wyposażony w 14 przetworników i technologię Sound Motion™. Precyzyjnie rozmieszcza dźwięk w pomieszczeniu, zapewniając niezwykłe wrażenia.

Sonos Roam 2 to lekki, wodoodporny głośnik przenośny o czystym dźwięku i głębokim basie. Trueplay™ automatycznie dostraja dźwięk do otoczenia. Bateria pozwala na 10 godzin odtwarzania. Idealny do domu i podróży.