Epson – dla miłośników kina, gier i kreatywnej pracy

Projektor EF-22 to kino domowe, które waży zaledwie 2,3 kg, dając obraz do 150 cali na ścianie, suficie czy podłodze. Laser o jasności 1000 lumenów i kontraście 5 000 000:1 to perfekcyjny obraz o każdej porze dnia. Z platformą Google TV, Netflixem i głośnikami stereo to samowystarczalne urządzenie. Wolisz grać? Wystarczy podłączyć konsolę! A dla tych, którzy chcą prostszej wersji, dostępny jest model EF-21 – bez stelażu i radiatora, ale tańszy o 500 zł.