„Homo Faber”, czyli ceramika w Wenecji

Jest na świecie sporo przedsięwzięć cyklicznie prezentujących możliwości współczesnych rzemieślników. To ożywienie szczególnie widać w Wenecji.

Rzemiosło artystyczne, zwane także sztuką użytkową, powstaje w heroicznym oporze wobec produkcji masowej z jednej strony, a z drugiej – wobec nowoczesnego, często bezosobowego designu. Wygląda na to, że po fascynacji „nowoczesnością” ludzie coraz bardziej tęsknią do pięknych, a jednocześnie pracochłonnych rzeczy. I nawet jeśli nie stać ich na kupno, to chętnie je oglądają. Miejscem, gdzie ową tęsknotę widać najlepiej, jest Wenecja. Nie bez powodu.

Liczba galerii i muzeów na metr kwadratowy bije w Wenecji wszelkie światowe rekordy. Do tego są tu silne lokalne tradycje: szklane na Murano, koronkarskie na Burano, złotnicze, ceramiczne, meblarskie – praktycznie wszędzie dookoła. Dorzucić do tej listy można jeszcze lalki, lustra, a nawet paradne stroje oraz maski precyzyjnie tworzone z papier mâché. To miasto jest wręcz predystynowane do pielęgnowania wszystkiego, co piękne.