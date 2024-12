Anna Woźniak-Starak. Ambasadorka twórczych tradycji

Kocha sztukę, zwłaszcza użytkową. Zgromadziła jej imponującą kolekcję, która cały czas jest w ruchu. Od roku pracuje nad wypromowaniem polskiego rękodzieła o ambicjach artystycznych na arenie międzynarodowej. Temu zamierza poświęcić kolejne lata życia.

Podczas tegorocznej wystawy „Homo Faber” w Wenecji, prezentującej unikatowe współczesne rzemiosło, można było zobaczyć m.in. kandelabr z porcelany, zwycięski projekt pierwszej edycji konkursu Kunszt, którego jest Pani twórczynią. To sukces, gratuluję. Łatwo zapala się Pani do działania? Gdy idee wyrażają moje pragnienia, angażuję się z pełną mocą. Wówczas żadne przeszkody – ogrom pracy czy krytyczne uwagi – nie są w stanie mnie powstrzymać.

Postanowiłam przekonać Zachód, że w sztuce użytkowej nie jesteśmy prowincją Europy, jak wielu zdaje się myśleć. Pamiętam zaskoczenie na twarzach kuratorów „Homo Faber”, zaproszonych do mojego mieszkania w Wenecji, gdzie zgromadziłam wysokiej klasy polskie rzemiosło. Nie mogli uwierzyć, że mamy w kraju takie tradycje, możliwości i talenty. To zmotywowało mnie do szybkiego startu z programem Kunszt, w którym stawiamy na współpracę rzemieślników i projektantów, nagradzając pomysły najciekawiej reinterpretujące dawne wzory przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Zrealizowany ze środków Fundacji Rodziny Staraków kandelabr „Cybersigilism” autorstwa Zuzanny Spaltabaki i Igora Jansena pięknie wpisał się w tegoroczną koncepcję ekspozycji „Homo Faber”, drążącą sens życia.