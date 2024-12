Nowy dom odmienił Agnieszkę i Piotra Kuchcińskich. Dawna architektura sprawiła, że polubili przedmioty z historią

Agnieszka i Piotr Kuchcińscy śmiało mogą powiedzieć, że wiele szczęśliwych zbiegów okoliczności przywiodło ich do tego domu. Sami też pomogli losowi, a potem z zaangażowaniem tworzyli swoją życiową przestrzeń.

Zanim przeprowadzili się do domu na poznańskim Grunwaldzie, przez jedenaście lat mieszkali na Piątkowie, w jednej z peryferyjnych dzielnic według projektu Mariana Fikusa i Jerzego Gurawskiego. – Kameralne osiedle, fajnie zakomponowana przestrzeń – mówi Piotr Kuchciński. – Wszystko nam tam pasowało. Mieszkało się świetnie. Ale nasz syn zaczął chodzić do szkoły i codziennie traciliśmy około półtorej godziny na dojazdy. Poza tym doszliśmy z Agnieszką do wniosku, że kochamy miejskie życie i chcemy z niego korzystać. Potrzebowaliśmy też większej przestrzeni. Niby 63 metry to niemało, ale pokój Rocha był ciasny i nie dawał się powiększyć.