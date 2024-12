Andrzej Fogtt, malarz i rzeźbiarz, obchodzi 50-lecie pracy twórczej

– Nie pcham się tam, gdzie mnie nie chcą. Szkoda na to czasu – mówi Andrzej Fogtt, artysta malarz, flirtujący z architekturą rzeźbiarz, myśliciel. Właśnie mija jubileusz 50-lecia jego pracy twórczej. Rok symboliczny: monumentalny projekt „Wieża Jedności”, stworzony lata temu dla Warszawy, zrealizowany zostanie w Dubaju.

Słowo „sukces” nie budzi w nim większych emocji. Podchodzi do niego z dystansem. Początki miał wymarzone: w 1981 roku indywidualna wystawa w najbardziej prestiżowej wtedy w Polsce Galerii „Zapiecek”, a w 1984 propozycja reprezentowania Polski na 41. Biennale Sztuki w Wenecji. Tam Pawilon Polski odnosi wielki sukces – wyrazy uznania od organizatorów, specjalne gratulacje od papieża Jana Pawła II, tekst cenionej w środowisku Bożeny Kowalskiej w legendarnym czasopiśmie „Projekt”.

Kiedy wydaje się, że to start do świetnej kariery, pada cios, po którym niejeden już by się nie podniósł. A jednak. Andrzej Fogtt po dwudziestoletniej środowiskowej banicji powraca – i to na tyle mocno, że w 2009 roku odznaczony zostaje Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Wystawia w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych.