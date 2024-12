Prywatne zbiory Krzysztofa Musiała

Jego życiorys mógłby posłużyć za scenariusz do filmu akcji. Był tłumaczem na misji pokojowej w Wietnamie, korespondentem duńskiego radia, pionierem rynku komputerowego w Polsce, a wreszcie marszandem. W kolekcjonowaniu doświadczeń, wrażeń, piękna nie potrafi się zatrzymać.

A było dzieło, które wymagało szczególnego zachodu? Zobaczyłem kiedyś na reprodukcji w jakiejś książce obraz „Sjesta” Teresy Pągowskiej. Zapytałem ją przy najbliższej okazji o możliwość zakupu. Okazało się, że wskazałem ulubioną pracę jej męża, Henryka Tomaszewskiego, i póki on żyje, o zmianie właściciela nie ma mowy. Po jego śmierci temat powrócił. Artystka nie mogła zapomnieć, że obiecała mi ten obraz, ale znów odsunęła moment sprzedaży – tym razem do czasu, aż sama pożegna się z życiem...

Zakochuje się Pan w obrazach? Nigdy nie kupiłem czegoś, co by mi się nie podobało.

Potrzebny był jakiś fortel?

Nie określiłbym tego w ten sposób. Bardzo ceniłem Pągowską. Uwielbiałem z nią rozmawiać – była pełną ciepła gawędziarą, z niesamowitym poczuciem humoru. Żałuję, że nie nagrywałem jej opowieści, w pamięci pozostały tylko ich strzępki, książka już z tego nie powstanie. Zorganizowałem za to wystawę malarstwa Pągowskiej w mojej galerii, mieszczącej się wtedy przy Krakowskim Przedmieściu. I w ramach podziękowania zostałem obdarowany obrazem, tym dawno upatrzonym. Sprawiła mi niespodziankę!

Artyści to dobrzy negocjatorzy?

Z reguły najdrożej kupuje się w pracowni autora. Do dziś pamiętam wizytę u Wojciecha Fangora. Zapytałem o cenę dzieł, a on bez mrugnięcia powieką odpowiedział: „100 tysięcy złotych”. Widząc moją zdziwioną minę, wyjaśnił: „Wie pan, u mnie nie ma obrazów po 30 tysięcy złotych”. Jakiś czas później chciałem kupić od niego jedną z „Tub życiośmiertnych”. „Po co ci jedna? Kup przynajmniej trzy albo nie kupuj wcale”, usłyszałem.