Projektowanie przestrzeni dla muzyki jest zawsze wyzwaniem

Muzyka łagodzi obyczaje. By jednak mogła zabrzmieć, potrzebna jest jej przestrzeń. Ta fizyczna – sal koncertowych filharmonii, i ta kulturowa – w postaci opiekuńczej instytucji. We wrocławskim Narodowym Forum Muzyki na pewno czuje się swobodnie. To wszak imponujący gmach i świetnie przygotowane zespoły.

Redakcja: Czy dziś sama architektura przyciągnie publiczność do filharmonii?

Olga Humeńczuk: Efektowny gmach takiej instytucji, jego doskonała akustyka, funkcjonalność, komfort słuchania i przyjazne otoczenie na pewno zachęcają do udziału w koncertach. W przypadku Narodowego Forum Muzyki, które jest takim niezwykłym obiektem, cieszy nas utrzymująca się wysoka frekwencja. Jak projektuje się przestrzenie dla muzyki? Jakie to wyzwania?

Priorytet to akustyka, ale też odpowiednie materiały, technologie i systemy – jak choćby box in box, ruchome kanopy akustyczne nad sceną i widownią czy wibroizolatory – dostosowujące warunki głównej sali koncertowej do konkretnej obsady wykonawczej, a nawet repertuaru. Przygotowanie obiektu do programu artystycznego ma też związek z kubaturą przestrzeni, jej kształtem, formą estrady. Istotne jest zagwarantowanie komfortu artystom na scenie i melomanom na widowni, by wszyscy w audytorium bez przeszkód mogli doświadczać koncertu.

Jak powstają projekty wydarzeń organizowanych w NFM?

W naszych koncertach biorą udział zespoły NFM: NFM Filharmonii Wrocławskiej, NFM Orkiestry Leopoldinum, Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Wrocław Baroque Ensemble, Chóru NFM, ale są też festiwale organizowane przez NFM, takie jak Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego, Musica Electronica Nova, Musica Polonica Nova czy Jazztopad. Nie sposób pominąć artystów występujących gościnnie, którzy swoimi nazwiskami przyciągają zwykle jeszcze szersze grono odbiorców. Każdy ze wspomnianych zespołów oraz festiwali ma swojego dyrektora artystycznego, który tworzenie programu rozpoczyna od idei, często ukierunkowującej dobór muzyków i samego repertuaru.