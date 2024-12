Spacer po Warszawie z architektem Robertem Koniecznym

Ostatnie kilkanaście miesięcy upłynęły w stolicy pod znakiem hucznych otwarć ważnych obiektów. Kładka na Wiśle, długo wyczekiwana siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej, kompleks muzealny na Cytadeli. Spacerujemy ulicami Warszawy z architektem Robertem Koniecznym, rozmawiając o kolejnym rozdziale w historii miasta.

Tomasz Malkowski: Spacer rozpoczęliśmy od parku Akcji „Burza”. Powstał przy kopcu Powstania Warszawskiego.

Robert Konieczny: Dla mnie to bezdyskusyjnie najlepsza przestrzeń publiczna, która pojawiła w Polsce w ostatnich latach. Mamy tu wszystko: poruszającą historię, mądrą ideę i przyrodę potraktowaną z szacunkiem. Od początku byłem przekonany, że ten projekt, przygotowany przez pracownie TopoScape i Archigrest, zasługuje na najważniejszą w Europie nagrodę dla tego typu przestrzeni: European Prize for Urban Public Space. I park właśnie zdobył to trofeum!