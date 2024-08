Wyklęci: akt drugi niedokończony

W połowie sierpnia dowiemy się, kto zaprojektuje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Będzie to już drugi zwycięzca konkursu na realizację muzeum. Pierwszy konkurs, ogłoszony jeszcze w czasach Zbigniewa Ziobry, wygrała katowicka pracownia M.O.C. Architekci prowadzona przez małżeństwo Ewę i Błażeja Janików. Ich projekt nigdy nie wszedł w fazę realizacji, choć prace przy nim pochłonęły kilkanaście milionów złotych. W drugim konkursie, realizowanym w ramach tzw. dialogu konkurencyjnego, M.O.C. dostała 1 pkt w kryteriach konkursowych i nie została zaproszona do dalszych rozmów. Pierwsze sito selekcji przeszło osiem pracowni. Ostatecznie na polu boju zostały cztery, spośród których 13 sierpnia zostanie wyłoniona ta zwycięska. W grze zostały dwa zespoły z Warszawy: Asman Pieniężny Architekci i WXCA (specjalizują się w muzeach) oraz LEM Studio Architektoniczne z Krakowa i Biuro87a z Opola. Dwie oferty przekraczają jednak kwotę 6 mln zł, które organizator konkursu zarezerwował na prace projektowe, co może opóźnić termin wyłonienia ostatecznego zwycięzcy.

W zapisany w ustawie termin ukończenia inwestycji: marzec 2030 r. – czyli 14 lat od momentu powołania i 11 od kiedy placówka miała już działać – mało kto już wierzy. Przy takich projektach przesunięcia w terminach realizacji to raczej norma. Dalekie od normalności, a nawet zgodności z prawem, było to, w jaki sposób placówkę powołano i jak próbowano zrealizować inwestycję. Decyzją ministra Ziobry prowadzenie i finansowanie muzeum spadło na barki… Centralnego Zarządu Służby Więziennej, instytucji odpowiedzialnej za nadzór nad więziennictwem, a nie budowanie muzeów. Co więcej, to z budżetu CZSW poszło prawie 14,5 mln zł na projekt. I kolejne 7 mln zł – na funkcjonowanie instytucji.