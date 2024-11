Z MBA do CBA

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk usłyszał zarzuty korupcyjne. Zdaniem śledczych miał kupić dyplom MBA w niepublicznej uczelni Collegium Humanum i dzięki temu zarobić 230 tys. zł w radach nadzorczych kilku samorządowych spółek. Już w maju informowaliśmy, że członkiem jednej z nich – w Tychach – został 10 czerwca 2020 r. I dokładnie w tym samym miesiącu uzyskał dyplom pozwalający na zasiadanie w radzie.

Sutryka zatrzymali agenci CBA i przewieźli na przesłuchanie do Katowic, gdzie skonfrontowano go z byłym rektorem Collegium Humanum Pawłem Cz. Polityk nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Nie zamierza też rezygnować z prezydentury Wrocławia, a po zebraniu wrocławskiej PO, która współrządzi miastem, wiadomo, że koalicja będzie trwać, nikt jej zrywać na razie nie zamierza, choć sam Sutryk ma być traktowany jako „prezydent techniczny”. To jednak niejedyny polityczny kontekst tego zatrzymania.

Jacek Sutryk został niedawno wybrany na przewodniczącego Związku Miast Polskich. Dzień po jego zatrzymaniu samorządowcy z ZMP wydali oświadczenie, w którym zastosowane wobec prezydenta Wrocławia środki uznali za stygmatyzujące i nieadekwatne. Jak udało nam się ustalić, pierwotnie tego samego dnia samorządowcy z Sutrykiem na czele mieli w Warszawie ogłosić swoje poparcie dla ubiegającego się o nominację KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Z oczywistych względów wydarzenie odwołano. Co więcej, szybko pojawiły się głosy, że zatrzymania w związku z aferą Collegium Humanum będą też w warszawskim ratuszu. Bo i tu są osoby, które mają dyplomy MBA tej uczelni.

Minister Adam Bodnar dzień po zatrzymaniu Jacka Sutryka przekonywał, że było ono konieczne z uwagi na charakter sprawy i przeprowadzonych przesłuchań. Kilka dni przed zatrzymaniem prezydent Wrocławia widział się z szefem MSWiA Tomaszem Siemoniakiem, który popierał go w walce o reelekcję w czasie wyborów samorządowych i odpowiada za… CBA.