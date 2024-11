Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie partyjne PiS za 2023 r., czego konsekwencją może być odebranie trzyletniej subwencji – wynoszącej 75 mln zł. Partia na dniach złoży odwołanie do Sądu Najwyższego, ale straci prawo do subwencji dopiero, gdy SN oddali jej skargę na decyzję PKW. Teoretycznie SN ma na to 60 dni, ale doświadczenie pokazuje, że sprawa może się przeciągać, nawet do końca kadencji Sejmu. Status Izby właściwej do rozpatrywania skargi PiS jest kwestionowany przez rząd oraz część członków PKW, gdyż dominują w niej neosędziowie. Do dziś Izba nie zajęła się rozpoznaniem skargi na sierpniową uchwałę PKW, która odrzuciła sprawozdanie wyborcze komitetu PiS.

Kilka dni temu Jarosław Kaczyński znów prosił sympatyków o wpłaty. Dziennikarze dopytywali, czy jeśli zbiórka nie przyniesie rezultatu, to rozważa sprzedaż majątku. Prezes odpowiedział: „Partia nie ma już żadnego majątku, to wszystko tutaj to jest wynajęte, poza może jakimiś biurkami”. Faktycznie PiS nie posiada żadnego majątku czy nieruchomości, które można by sprzedać i – zgodnie z ustawą o partiach politycznych – przeznaczyć na fundusz wyborczy lub na bieżącą działalność. Za to ludzie powiązani z PiS (m.in. asystent Kaczyńskiego, radny PiS, żona Adama Lipińskiego – byłego wiceprezesa PiS, dziś wiceprezesa NBP) zarządzają spółką Srebrna, która ma ogromny majątek w centrum Warszawy.

To spadek po Fundacji Prasowej Solidarność, przemianowanej na fundację Instytut Lecha Kaczyńskiego. Szefem Rady Instytutu jest Jarosław Kaczyński. Fundację założyli ludzie PC na początku lat 90. Kupiła ona „Express Wieczorny” i wzięła w użytkowanie wieczyste trzy nieruchomości w centrum stolicy, łącznie 8534 m kw. To z ich wynajmu ma dochody. Na polecenie Kaczyńskiego prezes Srebrnej złożył niedawno do warszawskiego ratusza wnioski o wykup działek przy ul.