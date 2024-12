Na granicy

Polityka premiera Tuska jest w tej sprawie stanowcza i wpisana w coraz powszechniejsze nie tylko w Polsce oczekiwania ochrony państwowych granic przed migrantami. Tak oto pod koniec roku rząd przyjął pakiet nowelizacji ustaw o cudzoziemcach, systemie wizowym, udzielaniu ochrony w Polsce oraz dostępie cudzoziemców do rynku w Polsce. Nowelami zajmie się Sejm. „Wydaliśmy bezwzględną walkę nielegalnej migracji i nadużywaniu, wykorzystywaniu nieszczelności prawnych czy słabości państwa przez tych, którzy taką nielegalną migrację organizowali. To jest naprawdę epokowy moment” – podkreślił Tusk. I przypomniał, że wcześniej, kiedy czasowo zawiesił przyjmowanie wniosków azylowych i „zrobił się straszny szum” – bo protestowały m.in. organizacje pomagające uchodźcom – to „w Europie, mimo lamentów, które rozległy się w Warszawie, przyjęto to z zadowoleniem”.

Bezkompromisowe podejście władzy jest pokłosiem trwającej wojny hybrydowej z Rosją i Białorusią, także aktów agresji ze strony cudzoziemców próbujących dostać się do Polski przez wschodnią granicę – wiosną krajem wstrząsnęła śmierć 21-letniego sierżanta Mateusza Sitka, ugodzonego nożem przymocowanym do kija. Sondaże od dłuższego czasu pokazują, że kwestia bezpieczeństwa jest dla Polaków kluczowa. Stąd choćby inicjatywa Tarcza Wschód – operacja umacniania wschodniej granicy Polski i wschodniej flanki NATO, m.in. poprzez budowę fortyfikacji i zapór oraz systemu monitorowania przestrzeni powietrznej. W końcu – jak przyznał szef rządu – „wojna nie jest już pojęciem z przeszłości”.