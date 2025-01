Prawica szczuje i zarabia

„Trzeba go zastrzelić, to ch** jeden” – miał powiedzieć o Jerzym Owsiaku człowiek, który w ubiegłym tygodniu dodzwonił się do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szef WOŚP opisał tę sytuację w mediach społecznościowych, dodając, że to tylko jedna z wielu gróźb, z którymi musi się ostatnio mierzyć. „Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle (…). Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło” – napisał Owsiak. Wpis nosi tytuł: „Jeśli dożyję jutra”.

Przed 33. finałem WOŚP (26 stycznia) pisowskie media lansują hasła: „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę” i „Zamiast na owsiakową klikę daj na Republikę”. Akcję ponoć wymyśliły Kluby „Gazety Polskiej”, której szefem, podobnie jak Telewizji Republika, jest ta sama osoba – Tomasz Sakiewicz. „Wielka Orkiestra zbiera na dzieci chore na raka, oni zbierają na swoje media chore na nienawiść. To już u nich tradycja” – skomentował w sieci Donald Tusk. Więc prawica ze wzmożoną siłą znów ruszyła do ataku na Owsiaka, oskarżając go m.in. o upolitycznienie, promocję ateizmu i nihilizmu moralnego, a także przywłaszczanie pieniędzy z akcji charytatywnych.

W czwartek policja poinformowała o zatrzymaniu w Małopolsce człowieka podejrzewanego o kierowanie gróźb pod adresem szefa Orkiestry. To około siedemdziesięcioletni mężczyzna. Śledczy mieli ustalić, że do gróźb zainspirowały go przekazy TV Republika. Przypomnijmy: podobne przekazy za rządów PiS sączyła TVP, którą oskarżano o przyczynienie się do morderstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza – zaatakowanego przez nożownika sześć lat temu podczas finału WOŚP.