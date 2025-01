Marcin Kulasek nowym ministrem nauki i szkolnictwa wyższego

Zmiany w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kulasek za Wieczorka, Zioło-Pużuk za Gdulę.

Ministrem nauki i szkolnictwa wyższego został Marcin Kulasek, który na stanowisku zastąpi Dariusza Wieczorka. Ten pod koniec ub.r. ogłosił rezygnację w związku z licznymi publikacjami medialnymi opisującymi jego kontrowersyjne działania w resorcie. Nowy minister (rocznik 1976) politycznie zaangażowany jest od czasów studenckich, kiedy przewodniczył samorządowi studenckiemu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W 2000 r. na Wydziale Nauk o Żywności obronił tytuł magistra inżyniera, doktoryzował się w 2007 r. W tym samym roku został szefem okręgu warmińsko-mazurskiego SLD, z którym związał się kilka lat wcześniej, najpierw jako członek młodzieżówki. Od 2016 r. piastuje jedno z najważniejszych stanowisk w partii: sekretarza generalnego. Jest też w gronie najbardziej zaufanych współpracowników szefa Lewicy Włodzimierza Czarzastego. Po wyborach parlamentarnych partia rekomendowała go na wiceministra aktywów państwowych.

Do resortu nauki wchodzi też Karolina Zioło-Pużuk – na miejsce wiceministra Macieja Gduli. To warszawska radna Lewicy i zastępczyni szefa kancelarii Senatu. W 2001 r. zaczynała jako asystentka rzecznika rządu Leszka Millera, później było jeszcze Ministerstwo Kultury, PAIH oraz sześcioletni epizod w NBP (2010–16). Zioło-Pużuk jest absolwentką kulturoznawstwa na UW, ale doktoryzowała się w Anglii (2010 r.). Od 2014 r. wykłada na UKSW w Warszawie, a pięć lat temu została kierowniczką Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury. Po dymisji Wieczorka to jej dawano największe szanse na przejęcie resortu. Przeciwko tej kandydaturze zagrały jednak kwestie rodzinne. Mężem radnej jest Jacek Pużuk – były szef SLD na Mazowszu, przez media określany nawet jako mazowiecki baron partyjny. Przez dziewięć lat kierował OSiR-em na warszawskim Targówku, a po zmianie władzy został prezesem zarządu Warszawskich Zakładów Mechanicznych należących do państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu.