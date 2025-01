PiS zastraszył aptekarzy?

To akurat jeden z tych „100 konkretów”, do którego realizacji nowa władza zabrała się szybko i bez ceregieli. Przywrócenie dostępu do antykoncepcji awaryjnej – tzw. tabletki dzień po – bez recepty było jedną z obietnic szczególnie ważnych dla wyborczyń koalicji rządzącej. Przypomnijmy: tabletka z powrotem trafiła na receptę w 2017 r., decyzją pisowskiego ministra Konstantego Radziwiłła (sam przy okazji oświadczył, że nie przepisałby pigułki dzień po nawet kobiecie, która została zgwałcona). Rok temu przez Sejm przeszła ustawa, która – co było do przewidzenia – rozbiła się o weto konserwatywnego i bogobojnego prezydenta. Trzeba zatem było działać okrężną drogą, czyli rozporządzeniem. Tabletka dalej jest więc na receptę, ale tę mogą teraz wystawiać także aptekarze (tzw. recepta farmaceutyczna) – osobom powyżej 15 lat.

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło pilotażowy program, jednak zainteresowanie nim trudno nazwać spektakularnym lub chociażby sporym. Resort robi dobrą minę, przekonując, że: – Pilotaż ma charakter dobrowolny, w naszej ocenie liczba aptek biorących w nim udział jest na wystarczającym poziomie. I dodając: – Program został przewidziany na kilka lat realizacji.