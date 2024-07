Seks jest nie tylko dla zdrowych i sprawnych

Udowadniają to bohaterowie kampanii pokazującej, że seks i rodzicielstwo są również dla osób z niepełnosprawnością.

Są influencerami. Anna Klecha prowadzi konto na Facebooku i Instagramie, gdzie pokazuje, jak wygląda życie dziewczyny z fioletową nogą. Fioletową, bo nie tylko kocha ten kolor (szatynkom w nim do twarzy), ale też dlatego, że proteza jej nogi jest pomalowana na fioletowo. Tę protezę, jak u cyborga, szczególnie dobrze widać np. w długim rozcięciu wieczorowej sukni. Sylwia Stankiewicz 13 lat temu zaczynała karierę w modelingu i założyła agencję dla niepełnosprawnych modelek i modeli. Dzisiaj, zajęta synkami, nie ma czasu nawet na prowadzenie bloga, ale jej życie można podglądać na instagramowym koncie. Artur Wachowicz może rozmawiać, bo właśnie ułożyli z żoną córeczkę do drzemki. Hania ma prawie 2,5 roku. Starali się o nią trzy lata, ale najpierw Artur, sparaliżowany po wypadku, musiał wyjść z depresji, nauczyć się żyć na nowo. Dzisiaj na swoim kanale na YouTube pomaga innym i mówi, że szczęście samo nie przychodzi, trzeba mu pomóc.

Anna, Sylwia i Artur przyjęli propozycję, by zostać twarzami kampanii Fundacji Avalon, pokazującej, że osoby niepełnosprawne ruchowo mają rodziny, partnerów, dzieci, kochają się, a oczywistą częścią tych związków i miłości jest intymność. To pierwsza taka kampania społeczna w Polsce, ale temat, choć wciąż tabu, nie jest nowy. Rok temu powstała w Polsce – we Wrocławiu – pierwsza szkoła rodzenia dla niepełnosprawnych matek. A warsztaty na temat seksualności niepełnosprawnych prowadzi m.in. prof. Remigiusz Kijak, który jako pierwszy poświęcił jej doktorat i pracę habilitacyjną.

Nauka chodzenia od nowa

Miała 21 lat, kiedy usłyszała od profesora, że lepiej amputować nogę. To był cios jak w splot słoneczny. Przecież medycyna robi postępy. Dziesięć lat trwało, zanim Anna zrozumiała, że tutaj medycyna cudu nie zrobi, ale może go zrobić technologia wykorzystywana w medycynie.