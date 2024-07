Seks oralny nie jest pozbawiony ryzyka

Uprawiano go „od zawsze”. Jednak dopiero teraz zaczynamy skutecznie zabezpieczać się przed chorobami.

To bikini lub szorty, w kolorze czarnym i szarym (wkrótce mają być też przezroczyste), o smaku waniliowym. Lateks, z którego są wykonane, nie lepi się do skóry i jest tak cienki jak ten stosowany w prezerwatywach, ale wzmocniony po bokach, by szczelnie przywierać do wewnętrznych stron ud. Zabezpiecza przed wydostaniem się wydzieliny z pochwy do śluzówki ust lub nosa, odcinając w ten sposób drogę do zdobycia nowego terytorium wirusom i bakteriom.

A jest ich cała masa: krętki kiły, dwoinki rzeżączki, chlamydie, rzęsistki, HIV, wirusy opryszczki (HSV), zapalenia wątroby typu A (HAV) oraz brodawczaka ludzkiego (HPV). Na marginesie: w 2017 r. genetycy Ville N. Pimenoff, Cristina Mendes de Oliveira i Ignacio G. Bravo, stwierdzili, że różne warianty HPV typu 16 mieli hominidzi w Eurazji i w Afryce już 500 tys. lat temu i że zarażali się nimi, uprawiając międzygatunkowy (np. między neandertalczykami a denisowianami czy neandertalczykami a człowiekiem współczesnym) seks.