Co człowiek zyskuje, zakładając terrarium

Olga Pofelska, specjalistka od płazów i gadów, o tym, jak dbać o zwierzęta egzotyczne w polskim domu.

TERESA OLSZAK: – Zwierzęta egzotyczne coraz częściej towarzyszą człowiekowi w domu. Jakie gatunki zazwyczaj hodujemy? OLGA POFELSKA: – Hodowane najczęściej płazy to te bezogonowe, czyli żaby i ropuchy, ale zdarzają się też ogonowe, czyli traszki, najczęściej orientalne. Najpopularniejszymi gadami hodowlanymi są węże, jaszczurki i żółwie. Krokodyle raczej pomijam. Choć zdarzają się pasjonaci, którzy potrafią zapewnić im odpowiednie warunki, a nie jest to proste, gdyż potrzebują nie terrarium, a dużego wybiegu.

Czy żółwia łatwo hodować?

W porównaniu z innymi gadami wydaje się, że to jedne z najtrudniejszych zwierzaków do odpowiedniego, dobrostanowego utrzymania, a tym bardziej hodowania. Bardzo długo nie wykazują żadnych objawów chorobowych, a narażone są na wiele chorób, przede wszystkim środowiskowych. Wymagają ściśle określonych warunków: temperatury, wilgotności oraz specjalistycznego światła. Ale przez to, że bez tych rzeczy żółwie żyją, nie wykazując żadnych niepokojących objawów, krążą mity, iż poradzą sobie „na podłodze pod kaloryferem”, co jest dla nich powolną męczarnią.

A bezkręgowce, np. pajęczaki, są łatwe w utrzymaniu?

Tak, bo nie są nadmiernie wymagające. Zbiorniki, w których przebywają, są zazwyczaj niewielkie. Co prawda im mniejsze, tym trudniej pajęczakom zapewnić odpowiednie warunki środowiskowe, czyli temperaturę i wilgotność, a także utrzymać w zdrowiu żywe rośliny.