Mięsa jemy coraz więcej, bo jest coraz tańsze

Procesem śmierci kierują ludzie: programują urządzenia, naciskają guziki. Brudną robotę robią za nich maszyny.

Potrafimy odpady zutylizować, czyli przetworzyć w celu ponownego wykorzystania. Rozgotowując mięsne i rybie resztki pod ciśnieniem, susząc uzyskaną miazgę i oddzielając przez tłoczenie lub ekstrakcję tłuszcz. Idea utylizacji wydaje się szczytna: zabijamy zwierzęta, ale sprawnie utylizując resztki, sprawiamy, że nic się nie marnuje. To nieprawda. W tych resztkach niebagatelna część to mięso, które się nie sprzedało.

W apogeum epidemii ptasiej grypy zakłady utylizacyjne nie nadążały ze spalaniem zarażonego drobiu. Wojewoda mazowiecki zarządził, by w każdej gminie powstało grzebowisko. Ale nawet bez epidemii przemysłowa hodowla zwierząt w Polsce produkuje gigantyczne ilości odpadów. Konkretnie 2 mln 381 tys. 998 t. Tyle w ubiegłym roku było produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, czyli poubojowych, poprodukcyjnych i pohodowlanych resztek oraz niesprzedanego mięsa. To około jednej trzeciej produkcji: w 2019 r. pod nóż poszło ponad 7 mln t zwierząt. Do tego co roku pada ok. 1 mln 800 tys. zwierząt hodowlanych. Je też trzeba zutylizować.