Chomikowi nie jest wstyd, że przewrócił kołowrotek

Antropomorfizacja form biologicznych przynosi im więcej szkody czy pożytku? Posłuchaj rozmowy z Martą Alicją Trzeciak.

Gdybyśmy sikorę zabrali do kina, puścili film, to dla niej byłaby to seria zdjęć, których prawdopodobnie nie połączyłaby w jedno wydarzenie. Jej oczy, jej mózg działa tak szybko, że mamy prawo przypuszczać, że dla niej czas jest czymś zupełnie innym niż dla nas – zaznacza Marta Alicja Trzeciak, lekarka weterynarii, dziennikarka, pisarka, popularyzatorka nauk przyrodniczych oraz medycznych.

Jak zrozumieć sposób, w jaki nasi bracia i siostry usadowieni na innych gałęziach drzewa ewolucyjnego odczuwają świat? To niezwykle trudne zadanie. Być może nawet niemożliwe. Ale bardziej będziemy się starali, im bardziej wyrafinowaną wiedzę na ten temat będziemy zdobywali, tym mniej będziemy krzywdzić istoty, które nie mówią ludzkim językiem. Tym mniej będziemy powodować cierpienia.