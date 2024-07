Skąd w Polsce moda na koreanistykę?

Dlaczego młodzież pokochała ten kierunek, tłumaczą dr Anna Paradowska i prof. Marcin Jacoby.

The Academy of Korean Studies

AGNIESZKA KRZEMIŃSKA: – Z wynikiem 28 osób na jedno miejsce koreanistyka na UW zajęła pierwsze miejsce (w 2022 r. – przyp. red.). Od kiedy trwa ta moda na Koreę?

DR ANNA PARADOWSKA: – Choć już dwa lata temu po raz pierwszy stanęliśmy na najwyższym podium w tej uczelnianej „konkurencji”, to 526 osób na 20 miejsc stanowi rekord. Ale popularność naszego kierunku zaczęła się jakąś dekadę temu, na co zareagowaliśmy zwiększeniem liczby miejsc i corocznym naborem. To nie wszystko – koreanistyka jako samodzielny wydział jest jeszcze tylko w Poznaniu, więc na innych uczelniach pojawiły się możliwości uczenia się koreańskiego w ramach licencjatu.

PROF. MARCIN JACOBY: – Na SWPS-ie od zeszłego roku można studiować kultury Azji Wschodniej, ucząc się chińskiego, koreańskiego lub japońskiego. Podobnie jak rok temu błyskawicznie zapełniła się ścieżka koreańska, na którą przyjęliśmy 44 osoby, ale chętnych na ścieżkę japońską i chińską jest już mniej.