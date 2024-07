Gdy Japończyk musi iść z szefem na kolację

W japońskiej korporacji średnio sto dni w roku kończy się wyjściem do knajpy. Tam zabawa to też praca.

Nikt nie zna jego nazwiska, choć jest prawdziwą gwiazdą. Jego zdjęcie przeleciało przez dziesiątki gazet na świecie. Był bohaterem kilku wystaw. Od lat, ciągle w tej samej pozie, leży na tokijskiej ulicy, z nonszalancko podpartą głową. Na pierwszy rzut oka może nawet bardziej zamyślony niż nawalony. Tym bardziej że stojąca obok otwarta teczka daje pewną sugestię, że może sięgał po dokumenty, coś sprawdzał, nad czymś dumał?

Spokój tej kompozycji burzą jednak niedopałki, kawałek foliówki, brudny beton. Kto chciałby sobie podumać na petach i plamach po nie tak dawno rozlanej kawie, a może świeżo zaschniętej plwocinie? To nie jest żadne śniadanie na trawie ani nawet zaduma na chodniku. To zwykłe twarde, pijackie lądowanie. Urwany film. A właściwie zerwana firmowa impreza, w czasie której było na tyle dużo firmowych toastów, że dało się poluzować założony do biura krawat. Ale na tyle oficjalne, że nie można go było całkiem zdjąć. Witajcie w Japonii, po godzinach.