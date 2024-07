Spełnij dziecięce marzenie o byciu samurajem

W kendo, tradycyjnej japońskiej sztuce szermierki, odnajdzie się każdy. Także w Polsce.

By zacząć, nie potrzeba wiele. Wystarczy znaleźć okoliczny klub (tych jest w Polsce kilkadziesiąt, funkcjonują w niemal każdym większym mieście), wyciągnąć z szafy dres i wydać kilkadziesiąt złotych na bambusowy miecz (shinai) – lub pożyczyć z klubu. Tyle wystarczy, by móc zapoznać się z zasadami etykiety (reiho), nakazującej przed wejściem na salę (dojo) pokłonić się, czy podziękować po treningu starszym stopniem, oraz przyswoić kilka podstawowych cięć. W kendo, jak przystało na dyscyplinę sportową, zdobywa się punkty – w tym przypadku, trafiając w konkretne części ciała: głowę (men), dłoń (kote), tors (do) i krtań (tsuki). By obyło się bez ofiar, krytyczne miejsca chroni wzorowana na samurajskiej zbroja (bogu), która w połączeniu z grubą bawełnianą bluzą (keikogi) i szerokimi spodniami (hakama) tworzy zestaw absorbujący większość trafień i przydający ćwiczącemu szyku i powagi.