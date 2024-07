Dlaczego ból kręgosłupa leczy się w stopie

Lekarz Mariola Pawłowicz-Pawłowska o tym, czego zachodnich medyków nauczyli chińscy wojownicy i ich akupunktura.

Na czym polega ta metoda? Z punktu widzenia tradycyjnej medycyny chińskiej (Traditional Chinese Medicine, TCM) jest to regulowanie przepływu życiodajnej Qi w meridianach i związanych z nimi narządach poprzez nakłuwanie igłą punktów aktywnych w skórze. Zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną jest to rodzaj refleksoterapii, która ma na celu usprawnienie funkcjonowania organizmu na drodze odruchowej. Poza tym nakłucie pobudza układ autonomiczny, regulując za jego pośrednictwem czynność poszczególnych narządów.

Co to są meridiany i punkty aktywne?

Meridiany to kanały, którymi przepływa życiodajna energia Qi. Nie są one strukturami anatomicznymi, a funkcjonalnymi. Łączą narządy wewnętrzne człowieka z powierzchnią jego skóry w miejscach zwanych punktami akupunkturowymi. Dzięki działaniu na te miejsca można regulować przepływ Qi w meridianach i narządach zgodnie z postawioną według zasad TCM diagnozą. Mówiąc najogólniej, akupunkturzysta kieruje Qi z miejsca, gdzie jest jej nadmiar, tam, gdzie jest niedobór lub brak, albo ożywia jej krążenie tam, gdzie nastąpił zastój.