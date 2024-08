Czym jest bullying i jak dziś wygląda przemoc w szkole

Bullying to jedna z najbardziej szkodliwych form przemocy rówieśniczej, nie można go bagatelizować – ostrzega psycholożka dr Małgorzatą Wójcik.

EWA PĄGOWSKA: – Udało się już pani znaleźć sposób na zapobieganie przemocy wśród uczniów?

MAŁGORZATA WÓJCIK: – Ponad 10 lat badań prowadzonych z badaczami Uniwersytetu SWPS pozwoliło odkryć mechanizmy, jakie zachodzą w klasach, w których dochodzi do przemocy. Pozwoliło też znaleźć sposoby interwencji; takie by przemoc przerwać. Nie zamierzaliśmy zawracać kijem psychologii, przeciwstawiać się istniejącej dynamice grupy, tylko chcieliśmy znaleźć sposoby, które wykorzystają tę dynamikę. Na tym się oparliśmy, tworząc RESQL – system monitorowania i zapobiegania przemocy rówieśniczej dla szkół. Jego głównym elementem jest aplikacja umożliwiająca anonimowe zgłaszanie przemocy do wybranych i przeszkolonych przez nas tzw. interwentów, np. psychologa, pedagoga lub nauczyciela. Szkoły otrzymują też podręczniki, które stworzyliśmy wspólnie z młodzieżą, oraz scenariusze lekcji i interwencji.