Badania PISA: polskie nastolatki wypadły świetnie

Jeśli jakiś nauczyciel sądzi, że uczy miernoty, to bardzo się myli. To raczej system podstaw programowych i metod ich realizowania próbuje zamienić uczniów w miernoty, a oni się nie dają.

Nasza młodzież, o której mówi się, że ma tylko smartfony w głowie i bardziej kocha filmiki na TikToku niż czytanie książek czy rozwiązywanie zadań, okazała się ponadprzeciętnie kreatywna. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy podano do wiadomości znaczące wyniki 15-latków, małopolska kurator oświaty wywołała wielką dyskusję opinią, iż należy znieść biało-czerwony pasek na świadectwach oraz inne znaki wyróżniania najlepszych. Niech wszyscy będą równi w przeciętności i bylejakości.

Barbara Nowacka nabrała wody w usta

Przypomnę pedagogiczną zasadę, iż dzieci każdego dnia stają się kimś więcej lub mniej, niż są, a zadaniem ludzi dorosłych, szczególnie pracujących w oświacie, jest pomagać, aby stawały się lepsze, a nie gorsze. Osoby reprezentujące kuratoria i MEN proszę, aby przeczytały poprzednie zdanie jeszcze raz i wzięły je sobie do serca.

Barbara Nowacka nabrała wody w usta i udała, że sprawy nie ma. Bardziej lekceważąco już nie można było się zachować. Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby ze świata popłynęły wyrazy uznania dla naszych nastolatków, a polskie władze czepiałyby się a to telefonów na lekcjach, a to rzekomo niezasłużonej masy ocen celujących, jakie posypały się w tym roku na świadectwa. Nie odmawiajmy sławy naszym dzieciom, skoro na nią zasługują. Sukcesy w kreatywnym myśleniu to nie w kij dmuchał.