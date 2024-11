Czy systemowa szkoła naprawdę socjalizuje?

Szkoła, w której dzieci nieruchomo siedzą codziennie po kilka godzin w ławce, nie uczy kluczowych kompetencji społecznych.

Szkoła taka, jaką znamy. Taka, w której dzieci nieruchomo siedzą codziennie po kilka godzin w ławce, nie mogąc nawet zabrać głosu bez pozwolenia nauczyciela lub nauczycielki. Taka, w której nierzadko łamane są prawa człowieka przez wprowadzanie zakazu wyjścia do toalety w trakcie lekcji (czego nie zmienia nawet przypadek uczennicy, której w trakcie zajęć rozpoczyna się nagle okres). Taka, w której, jeśli już można z kimś porozmawiać, robi się to na pięciominutowej przerwie między błyskawicznym wyjściem do toalety (bo na lekcji nie można), zjedzeniem i napiciem się czegoś (bo na lekcji nie można), a także przypomnieniem sobie materiału na kolejną kartkówkę lub sprawdzian. Dodajmy, że w klasie siedzimy przymusowo z osobami, z którymi bardzo często w ogóle się nie dogadujemy (to w konsekwencji może prowadzić do przemocy rówieśniczej, co podkreślają psychologowie tacy jak Peter Gray), i mamy zajęcia z pedagogami, którzy nierzadko (z jakiegoś powodu) za nami nie przepadają.