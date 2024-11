Dlaczego w podręcznikach brakuje kobiet

Po co o kobietach w historii opowiadać? Mówi dr Agnieszka Jankowiak-Maik, znana jako „Babka od histy”, współtwórczyni Muzeum Historii Kobiet.

Tylko 4 proc. nazwisk wymienionych w podręcznikach szkolnych należy do kobiet, tylko 2 proc. ulic upamiętnia kobiety i tylko 10 proc. patronów szkół to kobiety – wyliczają autorki podręcznika „Herstoria stosowana”, związanego z projektem Muzeum Historii Kobiet. A muzeum współtworzy nasza rozmówczyni dr Agnieszka Jankowiak-Maik, znana jako „Babka od histy”. Nauczycielka i działaczka z grupą współpracowniczek wypracowała sposoby na to, by opowiadać o znaczeniu i roli kobiet w polityce, nauce i sztuce – choć może się wydawać, że wypchana ponad miarę podstawa programowa nie daje wielkiego pola manewru. Okazuje się, że to wrażenie jest błędne.