„Nasza szkoła. Czego uczy dzieci?” – zobacz wydanie specjalne

Do jakiej szkoły wrócą w tym roku uczniowie? Z jakimi problemami przyjdzie się mierzyć im oraz ich rodzicom?

Choć polska szkoła zaczyna zmierzać w lepszym kierunku, wciąż jest wiele do zrobienia. Sami nauczyciele mówią, że uczą dzieci nie tego, co trzeba, a zakres przeładowanej podstawy programowej to tylko jeden z problemów. Jaka jest więc dzisiejsza szkoła i z jakimi problemami borykają się uczniowie? O tym przeczytacie w cyfrowym wydaniu specjalnym „Nasza szkoła. Czego uczy dzieci?”.

Specjalne wydania cyfrowe „Polityki” ukazują się raz w miesiącu. Za każdym razem poruszają inny, ważny społecznie temat, któremu przyglądamy się z różnych stron. Dotychczas ukazały się wydania dotyczące m.in. pragnień i lęków pokolenia Z, roli przyjaźni w naszym życiu, dobrych nawyków dla ciała, ducha i umysłu czy zmieniających się relacji między ludźmi a innymi zwierzętami.

Zapraszamy do lektury!