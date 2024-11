W poczuciu niemocy

Co najbardziej bolało, to niemoc lub niechęć osób pracujących w szpitalu, w przychodni, w placówkach pomocowych, gdy prosiłam o pomoc albo chociaż o wskazówki, jak pielęgnować osobę leżącą.

Po przeczytaniu artykułu „Śmierć na raty” chcę powiedzieć, że byłam jedną z tych osób opiekujących się niedołężnym ojcem przez trzy lata. Potwierdzam wszystko to, co znalazło się w artykule Agnieszki Sowy – brak miejsc w ZOL, oczekiwanie na miejsce w domu opieki, rezygnacja z pracy zawodowej, załatwianie wszystkiego samemu lub dzięki tzw. znajomości.

Co najbardziej bolało, to niemoc lub niechęć osób pracujących w szpitalu, w przychodni, w placówkach pomocowych, gdy prosiłam o pomoc albo chociaż o wskazówki, jak pielęgnować osobę leżącą (lat 90). Dobrze, że jest internet, bo tam można znaleźć porady, filmiki szkoleniowe, linki do interesujących stron.

Trzyletnią opiekę okupiłam uszkodzeniem kręgosłupa i stanami depresyjnymi. Trzymam kciuki za wszystkich opiekunów osób starszych. Dziękuję za podjęcie tematu.

