To jeszcze nie koniec

Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Michał i Jacek Fiszerowie, którzy prowadzą na polityka.pl kronikę wojny w Ukrainie, piszą o tzw. paradoksie gotowości: „Jeśli na coś się dobrze przygotujesz, to cię nie spotka. Nie przez złośliwość losu, ale właśnie dlatego, że jesteś gotowy”. Przykład dają Szwedzi, którzy regularnie kolportują w społeczeństwie broszury „na wypadek wojny” i innych kryzysów. Instruują w nich m.in., jak przetrwać w domu przez tydzień, gdzie szukać schronu i jak odróżnić fakty od fejków. Czytelnicy w listach do redakcji polityka.pl dziękują Szwedom za podpowiedzi. I proszą o to samo polski rząd.

20 odcinków podkastu „Rowery, nie bajki” Juliusza Ćwielucha to mały jubileusz i okazja, żeby jeszcze nabrać rozpędu. W najnowszym odcinku rozmowa z byłym szefem sztabu generalnego Rajmundem Andrzejczakiem, którego Juliusz Ćwieluch nazywa generałem (nie)spoczynku, bo też chętnie wsiada na rower. Ustalamy zatem wspólnie, dlaczego polskie wojsko nie zdążyło pokochać rowerów, mimo że największe armie świata jednośladów się nie wstydzą. A prócz tego: jak jeżdżą nasi żołnierze i co bike packing ma wspólnego z kawalerią.

To już szósty odcinek „Tematu tygodnia”, politycznego podkastu POLITYKI, odkąd u steru i za mikrofonem zasiada publicystka i politolożka Karolina Lewicka. Tym razem gości Annę Dąbrowską i Katarzynę Kaczorowską, dziennikarki, które razem i osobno badają tropy w aferze Collegium Humanum. POLITYKA pierwsza opisała szwindel z dyplomami MBA. W podkaście: kulisy studiów prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i odpowiedź na pytanie: dlaczego wszystkie drogi prowadzą do Wołomina? A ściślej – do Jacka Sasina.

W szkole znów zanosi się na wojnę ideologiczną: wychowanie do życia w rodzinie we wrześniu 2025 r. zastąpi edukacja zdrowotna (z wiedzą o seksualności włącznie). W ramach konsultacji społecznych głos zabrał nawet episkopat, a prawica z PiS na czele już straszy „deprawacją” młodzieży. Na polityka.pl belfer i bloger POLITYKI Dariusz Chętkowski fachowo objaśnia, czym się różni WDŻ od edukacji zdrowotnej, przedmiot nieobowiązkowy od obowiązkowego, wychowanie od uczenia. To zadanie powinna była wykonać ministra Nowacka, zanim w spór włączyli się biskupi. Znów nauczka, że reform nie warto zaczynać od końca. Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero, pochwalił się, że zaprosił na wywiad Janusza Walusia. Nazywa swego gościa „skazanym za zamach”, ale to eufemizm – Walusia skazano za mord polityczny na walczącym z apartheidem Chrisie Hanim. Sprawa wywołała znów dyskusję o tym, czy i z kim warto rozmawiać. „Jeśli miałbym wskazać Niemłodzieżowe Słowo Dekady, byłaby nim polaryzacja”, pisze na polityka.pl Michał R. Wiśniewski. Bo walka z mityczną polaryzacją sprowadza się do nagłaśniania szkodliwych poglądów. Pisze autor: „historia pokazuje, że traktowanie kogoś jak osoby, z którą warto rozmawiać, sprawia, że jest tak traktowana przez odbiorców”.