To jeszcze nie koniec

„The Witcher” studia CD Projekt RED, najsłynniejsza seria polskich gier wideo, doczeka się kontynuacji. Sensacja: Geralta z Rivii zastąpi Ciri, jego przybrana córka. Baba wiedźmin? Kto to widział! Internet zapłonął. „Kto czytał książki Andrzeja Sapkowskiego, doskonale zdaje sobie sprawę, że to właśnie młoda adeptka wiedźmińskiego rzemiosła w pewnym momencie staje się główną bohaterką sagi”, przypomina na polityka.pl Michał R. Wiśniewski . Ale i dodaje: „Powiesz, że tak było w książkach, to powiedzą, że brzydka. Brzydka i feministka, na szczęście z dwoma mieczami”. Jednym na potwory, drugim na trolle z sieci.

W podkaście „Rowery, nie bajki” zaglądamy do świata bikefittingu. Obalamy mit, że długa i intensywna jazda musi wiązać się z bólem – dobrze ustawione siodełko może zdziałać cuda. Co jeszcze warto, a nawet powinno się w rowerze ustawić, żeby jeździć swobodnie i unikać kontuzji? Objaśnia Wojciech Marcjoniak z Cozmo Bike, uznawany za jednego z najlepszych bikefitterów w Polsce. „Wojtek dopasowuje rower do nas, a jak trzeba, to nas do roweru”, zachęca Juliusz Ćwieluch, gospodarz podkastu.