To jeszcze nie koniec

Książki najgrubsze, zachwycające, rozczarowujące – w podkaście „Kultura na weekend” Justyna Sobolewska podsumowuje rok literacki z gościnnym udziałem Pauliny Małochleb (blog „Książki na ostro”) i Wojciecha Szota („Gazeta Wyborcza”). Próbujemy ustalić, na czym polega fenomen „Mleczarza” Anny Burns i czego jest więcej w nowych polskich książkach: śmiechu czy traum? Rozmawiamy też o boomie na biografie i o „kraftowych” wydawnictwach, które przybliżają polskim czytelnikom mniej znaną literaturę z Estonii czy Łotwy. W poprzednim odcinku kulturalnego podkastu POLITYKI omawialiśmy seriale: dobre i gorsze. Ciąg dalszy to podsumowanie roku w filmie.

Czy smartfonów w szkołach należałoby zakazać? W podkaście „Nasza szkoła” stawiamy inne pytanie: jak korzystać z technologii z pożytkiem dla uczniów? Eksperci z Centrum Nauki Kopernik właśnie sprawdzają, czy telefony nadają się do szykowania szkolnych prezentacji, rozwiązywania quizów i wykonywania pomiarów na lekcjach biologii czy fizyki. Zakazy są mało pedagogiczne, a szkoły słabo wyposażone, więc może warto takie rozwiązania testować. Joanna Cieśla przepytuje dr Ilonę Iłowiecką-Tańską z CNK.

Dlaczego wspólne gotowanie i biesiadowanie łączy? To dobry temat do rozważań w porze karnawału. W najnowszym odcinku podkastu „Polityka o historii” Agnieszka Krzemińska zaprasza do podróży przez dzieje cywilizacji oglądane przez pryzmat diety. Co jedli hominini na szlaku łączącym Afrykę z Eurazją? Jak smakuje najstarsze piwo świata? Co się jadało na Bliskim Wschodzie i co się jada teraz? Gościem odcinka jest dr Piotr Kołodziejczyk, archeolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki „Tam, gdzie mieszka wiatr. Archeologiczne zagadki Bliskiego Wschodu”. Smacznego!