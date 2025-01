To jeszcze nie koniec

24/7, czyli zapraszamy na stale aktualizowane strony polityka.pl, na nasze blogi i podkasty

Serial „Squid Game” to jeden z fenomenów ostatnich lat i dowód rosnącej popularności koreańskiej popkultury. Bohaterowie konkurują w igrzyskach, żeby zarobić, odbić się od dna, ale i przeżyć. Drugi sezon już takich emocji nie budzi, widzowie narzekają na niemrawe tempo. Michał R. Wiśniewski na polityka.pl szuka przyczyn i pozytywów. Jedna z głównych postaci jest transkobietą, którą brawurowo zagrał Park Sung-hoon. Pisze nasz autor: „Przyjęło się, że postacie trans grają transaktorzy. Nie znaleziono jednak wyoutowanej osoby aktorskiej w Korei, co jest smutnym komentarzem do fikcyjnych wydarzeń”. A sam aktor wypadł wybitnie.

Rywale i wrogowie Ameryki już się szykują na ponowne rządy Donalda Trumpa – pisze na polityka.pl Marek Świerczyński, analityk ds. bezpieczeństwa w Polityce Insight. Nie będzie czerwonego dywanu ani całowania w pierścień. Chińczycy pokazują nowy sprzęt wojskowy (na razie na obrazkach, ale to na Trumpa zawsze działa). Rosjanie nie mają czego pokazać, ale odrzucają każdą amerykańską propozycję zakończenia wojny w Ukrainie. To raczej nie przypadek. I nie koniec. Marek Świerczyński zapowiada: „Najbliższe tygodnie mogą być gęste od ofert, warunków, gróźb i szantaży – a na pewno obrazków”.

Dlaczego Polska nie powstała 14 kwietnia 966 r., Mieszko z zapałem handlował ludźmi, a granice kraju, które dziś oglądamy na mapach, są umowne? To wszystko tłumaczy archeolog prof. Przemysław Urbańczyk w rozmowie z Agnieszką Krzemińską w podkaście historycznym POLITYKI. Początki państwa są mitologizowane, wzmacniają dumę narodową i krzepią. Rzecz w tym, że są słabo udokumentowane i nie tak heroiczne, jak się je maluje w szkolnych podręcznikach. Niepiśmienność Słowian też nie pomogła. W podkaście obalamy mity i sprawdzamy, jak głęboko sięgają polskie korzenie. „Po tym można poznać fachowca, że nie obiecuje gruszek na wierzbie, lecz solidnie wykonuje bieżące zlecenie. Najpilniejsza robota to maj 2025 r. Proszę tego nie spieprzyć”, pisze belfer i bloger POLITYKI Dariusz Chętkowski. Apel adresuje do szefa CKE Roberta Zakrzewskiego, który objął funkcję we wrześniu i zapowiada ucyfrowienie matury. Uczniowie mieliby ją zdawać na komputerze i od razu odbierać wyniki. Na razie szkoła nie jest na to gotowa. A nauczyciele wciąż czekają na obiecane służbowe laptopy.

Branża koncertowa mocno odczuła skutki pandemii, ale się po niej dźwignęła. Co się zmieniło przez ostatnie lata i co nas czeka w tym roku na małych i większych scenach, próbują przewidzieć w naszym kulturalnym podkaście goście Bartka Chacińskiego: Jarek Szubrycht, dziennikarz muzyczny i dyrektor artystyczny Music Week Poland, oraz Agnieszka Kopiewska, dyrektorka marketingu Good Taste Production. Kto zawita nad Wisłę? Co zmienił sukces Sanah? Dlaczego Dawid Podsiadło w tym roku zrezygnował z tras na stadionach na rzecz własnych festiwali? O tym wszystkim szeroko w naszym podkaście. Będzie się działo.