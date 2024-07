Bilans rozliczeń rządu PiS. Co się udało, dokąd to zmierza

Co rozliczenia rządu PiS mówią o stanie Polski dzisiaj i jakie są społeczne oczekiwania dotyczące sprawczości państwa i jego zdolności do zapewniania fundamentalnej sprawiedliwości.

Rozmowa Pawła Marczewskiego z prof. Andrzejem Rychardem, dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczącym Rady Fundacji Batorego, na temat rozliczeń rządu PiS, tego, co mówią nam one o stanie państwa polskiego dzisiaj, i o oczekiwaniach społecznych, jeśli chodzi o sprawczość państwa i jego zdolności do zapewniania fundamentalnej sprawiedliwości.