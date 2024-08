Dokument o polskim rapie: sukces czy zmarnowana szansa?

Rozmawiamy o serialu „Cały ten rap” – czy aby na pewno cały i czy to dokładnie taki rap, jaki chcielibyśmy zobaczyć na ekranie?

Na Netflixie pojawił się dokumentalny serial o polskim rapie. To już duże, pionierskie osiągnięcie. Choć trzeba było na taką opowieść o historii gatunku w polskich realiach czekać wiele lat. Serial jest chwalony już choćby za samą odwagę rzucenia się na potężny temat związany z największym rodzimym muzycznym nurtem ostatnich dekad. I za oddanie głosu bohaterom tego nurtu. Jest też krytyka – choćby oskarżenia o dużą wybiórczość. Oczywiście, zawsze są głosy, że kogoś zabrakło. To również polska specyfika – zwracają uwagę nasi rozmówcy. – Choć ten skrót może być dla niektórych drastyczny – mówi Marcin Flint. – To nie jest pod tym względem odpowiednik „Ewolucji hip-hopu”, amerykańskiego serialu Netflixa.

– Ten polski serial jest przy tym amerykański, trochę jak robione „na bogato” teledyski polskich gwiazd trapu i teledysk „Nowego koloru” Taco Hemingwaya i Otsochodzi – komentuje Krzysztof Nowak. – Pałac w Michałowicach będzie zawsze wyglądać jak pałac w Michałowicach.

– Chciałbym mieć jakąś płynność narracji, a tu ten skok od czasów prehistorycznych do współczesnych jest dość gwałtowny – dodaje Marcin Flint. – Wielu wątków po drodze brakuje.

Wspólnie zastanawiamy się, czego dokładnie brakuje. Tematami podkastu są także forma i mocne strony serialu. Z Krzysztofem Nowakiem, redaktorem naczelnym magazynu „Going. MORE”, oraz Marcinem Flintem, dziennikarzem od lat specjalizującym się w tematyce hiphopowej (obaj pisują dla „Polityki”, Flint prowadzi też na Polityka.pl blog Raptus), rozmawia Bartek Chaciński.

