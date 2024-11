Czy w XXI wieku sekty wciąż są zagrożeniem?

Do sekt trafiają tylko osoby zagubione, w kryzysach życiowych? To kojący mit – jeden z licznych dotyczących funkcjonowania takich grup. Członek sekty raczej mieszka na zwyczajnym osiedlu, chodzi do pracy, może nawet odnosić sukcesy. Ale z czasem doznaje też strat.

Jak naprawdę działają sekty? Czy w wieku rozumu, technologii i laicyzacji wciąż mogą stanowić zagrożenie? Niestety – tak. A w krąg ich oddziaływania zdarza się wpadać ludziom, którzy wcale nie pasują do stereotypu osoby na życiowym zakręcie czy nastolatka tracącego moralne drogowskazy. Wbrew kolejnemu mitowi współczesnym sektom rzadko się zdarza zamykać na odludziu w kilkadziesiąt czy kilkaset osób, bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Członek sekty raczej mieszka na zwyczajnym osiedlu, chodzi do pracy, może nawet odnosić sukcesy. Ale z czasem doznaje też strat. Funkcjonowanie sekt to niezwykle złożony, niejednoznaczny i związany z licznymi emocjami temat. Już samo określenie „sekta" bywa uznawane za kontrowersyjne. Jednocześnie powstawanie i działanie takich grup od lat fascynuje ludzi, jest tematem licznych dzieł kultury i popkultury. Najnowszym jest słuchowisko „Arka. Niebo" stworzone dla Storytel przez Jakuba Żulczyka. Przy okazji jego premiery rozmawiamy z dr Joanną Frankowiak, adiunktem w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.